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Українці стали менше довіряти Кабміну й Раді, але більше – президенту

Субота, 10 липня 2021, 16:28
фото Дмитра Ларіна, УП

В Україні за три роки знизилася довіра до Верховної Ради та Кабінету міністрів, водночас помітно зросла – до президента.

Джерело: опитування, проведене програмою USAID "Нове правосуддя" у лютому-березні 2021 року

Деталі: Лише 7% населення зазначили, що довіряють Кабінету міністрів, із таким самим рівнем довіри (7%) до Верховної Ради.

У 2018 році, коли проводилося аналогічне опитування, ці показники були дещо вищими – 13% та 11% відповідно.

Водночас, довіра до президента зросла з 15% у 2018 році до 25% у 2021 році.

 

Лише 10% широкої громадськості визнали, що вони повністю чи переважно довіряють судовій гілці влади. Наприкінці 2018 року цей показник був на рівні 16%.

Рівень довіри населення до засобів масової інформації збільшився до 36% у 2021 році порівняно з 31% у 2018 році, а рівень довіри до громадських (неурядових) організацій зріс із 29% у 2018 році до 35% у 2021 році.

Довідка: Опитування проводилося з лютого по березень 2021 року по всій Україні, за винятком окупованої АР Крим та непідконтрольних урядові районів Донецької і Луганської областей. До опитування населення було залучено понад 2000 респондентів.

Українська правда
Теми: опитуванняЗеленськийВерховна РадаКабінет міністрів


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