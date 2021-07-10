Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинцы стали меньше доверять Кабмину и Раде, но больше – президенту

Суббота, 10 июля 2021, 16:28
фото Дмитрия Ларина, УП

В Украине за три года снизилось доверие к Верховной Раде и Кабинету министров, в то же время заметно выросло – к президенту.

Источник: опрос, проведенный программой USAID "Новое правосудия" в феврале-марте 2021 года

Детали: Только 7% населения отметили, что доверяют Кабинету министров, с таким же уровнем доверия (7%) к Верховной Раде.

В 2018 году, когда проводился аналогичный опрос, эти показатели были несколько выше – 13% и 11% соответственно.

В то же время, доверие к президенту выросло с 15% в 2018 году до 25% в 2021 году.

 

Лишь 10% широкой общественности признали, что они полностью или преимущественно доверяют судебной ветви власти. В конце 2018 года этот показатель был на уровне 16%.

Уровень доверия населения к средствам массовой информации увеличился до 36% в 2021 году по сравнению с 31% в 2018 году, а уровень доверия к общественным (неправительственным) организациям вырос с 29% в 2018 году до 35% в 2021 году.

Справка: Опрос проводился с февраля по март 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированной АР Крым и неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. К опросу населения было привлечено более 2000 респондентов.

Украинская правда
Темы: опросЗеленскийВерховная РадаКабинет министров
powered by lun.ua
Главное сегодня

Вдова президента Гаити впервые после его убийства сделала заявление

Ляшко объяснил, почему вакцинироваться против Covid нужно именно сейчас

В Афганистане идут тяжелые бои за город Кандагар

В Чернигове начали прививать вакциной Pfizer всех желающих

УЕФА наказал Англию за поведение фанов на игре с Данией

Зеленский анонсировал повышение пенсий для сотен тысяч военных

Все новости...
опрос
За три года стало вдвое больше готовых сообщить о попытке получения взятки
Большинство украинцев за то, чтобы требовать от Германии и РФ компенсацию за тоталитарные преступления
Во втором туре Зеленский одолел бы всех соперников – социологи
Последние новости
05:43
Боевики в Нигерии убили 35 человек
04:45
фотоЖара в Калифорнии вызвала масштабные пожары, эвакуировали почти 3 тысячи человек
03:46
В Киеве задержали "минера" госучреждения
02:58
Большинство бразильцев поддерживают импичмент Болсонару – Reuters
02:31
Россия выдала Германии "подрывника", который находился в международном розыске
01:40
Премьер-министр Алжира заразился коронавирусом
01:07
Вдова президента Гаити впервые после его убийства сделала заявление
00:19
Под Киевом устранили последствия схождения поезда с рельсов
23:59
фотоНа Закарпатье из-за сильного ливня затопило несколько сел
23:16
Ляшко объяснил, почему вакцинироваться против Covid нужно именно сейчас
Все новости...