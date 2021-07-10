Украинцы стали меньше доверять Кабмину и Раде, но больше – президенту

В Украине за три года снизилось доверие к Верховной Раде и Кабинету министров, в то же время заметно выросло – к президенту.

Источник: опрос, проведенный программой USAID "Новое правосудия" в феврале-марте 2021 года

Детали: Только 7% населения отметили, что доверяют Кабинету министров, с таким же уровнем доверия (7%) к Верховной Раде.

В 2018 году, когда проводился аналогичный опрос, эти показатели были несколько выше – 13% и 11% соответственно.

В то же время, доверие к президенту выросло с 15% в 2018 году до 25% в 2021 году.

Лишь 10% широкой общественности признали, что они полностью или преимущественно доверяют судебной ветви власти. В конце 2018 года этот показатель был на уровне 16%.

Уровень доверия населения к средствам массовой информации увеличился до 36% в 2021 году по сравнению с 31% в 2018 году, а уровень доверия к общественным (неправительственным) организациям вырос с 29% в 2018 году до 35% в 2021 году.

Справка: Опрос проводился с февраля по март 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированной АР Крым и неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. К опросу населения было привлечено более 2000 респондентов.