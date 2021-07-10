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ЄС отримав достатню кількість вакцини для щеплення 70% населення

Субота, 10 липня 2021, 16:36

Країни ЄС вже отримали достатньо вакцини від коронавірусу для того, щоб забезпечити вакцинацію 70% свого дорослого населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 10 липня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС дотримався обіцянки, ми досягнули мети. Країни ЄС отримали достатньо вакцини для повної вакцинації щонайменш 70% дорослого населення", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що пандемія ще не подолана, але надалі будуть нові поставки.

"Зараз країни-члени мають зробити усе залежне від них, щоб прискорити темпи щеплення. Лише тоді ми будемо у безпеці", - зазначила Урсула фон дер Ляєн. 

Як уточнює AFP, у рамках спільних закупівель вакцини у ЄС поставили близько 330 млн доз вакцини BioNTech-Pfizer, 100 млн доз вакцини AstraZeneca, 50 млн доз Moderna та 20 млн доз Johnson & Johnson, для щеплення якою достатньо однієї дози.

Доросле населення ЄС налічує близько 366 млн осіб.

За останніми даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, наразі принаймні першою дозою у країнах ЄС та Європейської економічної зони щеплені майже 64% дорослих, а завершили курс щеплення - 44%.

Найбільше відстають за темпами вакцинації Румунія та Болгарія. В останній першою дозою щеплені лише 17% населення.

 

Теми: вакцинаціякоронавірусЄС


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