Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС получил достаточное количество вакцины для прививки 70% населения

Суббота, 10 июля 2021, 16:36
ЕС получил достаточное количество вакцины для прививки 70% населения

Страны ЕС уже получили достаточно вакцины от коронавируса для того, чтобы обеспечить вакцинацию 70% своего взрослого населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 10 июля заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС сдержал обещание, мы достигли цели. Страны ЕС получили достаточно вакцины для полной вакцинации минимум 70% взрослого населения", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что пандемия еще не преодолена, но в дальнейшем будут новые поставки.

"Сейчас страны-члены должны сделать все зависящее от них, чтобы ускорить темпы вакцинаци. Только тогда мы будем в безопасности", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Как уточняет AFP, в рамках совместных закупок вакцины в ЕС поставили около 330 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer, 100 млн доз вакцины AstraZeneca, 50 млн доз Moderna и 20 млн доз Johnson & Johnson, для прививки которой достаточно одной дозы.

Взрослое население ЕС насчитывает около 366 млн человек.

По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас по крайней мере первой дозой в странах ЕС и Европейской экономической зоны привиты почти 64% взрослых, а завершили курс вакцинации - 44%.

Больше всего отстают по темпам вакцинации Румыния и Болгария. В последний первой дозой привиты лишь 17% взрослого населения.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: