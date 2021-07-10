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ЕС получил достаточное количество вакцины для прививки 70% населения

Суббота, 10 июля 2021, 16:36

Страны ЕС уже получили достаточно вакцины от коронавируса для того, чтобы обеспечить вакцинацию 70% своего взрослого населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 10 июля заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС сдержал обещание, мы достигли цели. Страны ЕС получили достаточно вакцины для полной вакцинации минимум 70% взрослого населения", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что пандемия еще не преодолена, но в дальнейшем будут новые поставки.

"Сейчас страны-члены должны сделать все зависящее от них, чтобы ускорить темпы вакцинаци. Только тогда мы будем в безопасности", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Как уточняет AFP, в рамках совместных закупок вакцины в ЕС поставили около 330 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer, 100 млн доз вакцины AstraZeneca, 50 млн доз Moderna и 20 млн доз Johnson & Johnson, для прививки которой достаточно одной дозы.

Взрослое население ЕС насчитывает около 366 млн человек.

По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас по крайней мере первой дозой в странах ЕС и Европейской экономической зоны привиты почти 64% взрослых, а завершили курс вакцинации - 44%.

Больше всего отстают по темпам вакцинации Румыния и Болгария. В последний первой дозой привиты лишь 17% взрослого населения.

 

Темы: вакцинациякоронавирусЕС
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