Нацгвардія поповнилася ще одним гелікоптером Airbus для бойових завдань

Авіація МВС отримала п’ятий в цьому році вертоліт за контрактом з "Airbus Helicopters", це четвертий літальний апарат Н-225, який приступить до виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії України.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За словами Авакова, контракт з французькою компанією "Airbus Helicopters" на поставку 55 вертольотів успішно виконується – до кінця поточного року Україна отримає загалом 28 гелікоптерів в рамках формування та розвитку Системи авіаційної безпеки МВС.

Пряма мова: "Сьогодні Нацгвардія має вже у своєму арсеналі 4 сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теоретичне і практичне навчання за кордоном.

Гелікоптери виконують завдання з цивільного захисту на території України. Зокрема, задіяні для оперативного переміщення особового складу НГУ на великі відстані, виконання визначених завдань, евакуації хворих та поранених, пошуково-рятувальних заходів".

Довідково: До Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС від французького виробника загалом вже надійшло 14 гелікоптерів:

Два Н-125 для Державної прикордонної служби,

Два Н-145 для Нацполіції,

Десять Н-225 – 6 для ДСНС та 4 для Нацгвардії.