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Нацгвардия пополнилась еще одним вертолетом Airbus для боевых задач

Суббота, 10 июля 2021, 16:57

Авиация МВД получила пятый в этом году вертолет по контракту с "Airbus Helicopters", это четвертый летательный аппарат Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии Украины.

Источник: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По словам Авакова, контракт с французской компанией "Airbus Helicopters" на поставку 55 вертолетов успешно выполняется – до конца текущего года Украина получит 28 вертолетов в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности МВД.

 

Прямая речь: "Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале 4 современных французских воздушных судов. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом. Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава НГУ на большие расстояния, выполнение определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий".

Справка: В Единую систему авиационной безопасности и защиты МВД от французского производителя целом уже поступило 14 вертолетов:

Два Н-125 для Государственной пограничной службы,

Два Н-145 для Нацполиции,

Десять Н-225 – 6 для ГСЧС и 4 для Нацгвардии.

Темы: МВДНацгвардияавиа
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