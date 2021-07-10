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США запровадили нові санкції проти низки російських компаній та кількох фізосіб

Субота, 10 липня 2021, 17:38

Міністерство торгівлі США у п'ятницю, 9 липня, внесло до санкційного списку 34 компанії з Росії, Китаю, Ірану та інших країн, діяльність яких, на думку американського уряду, суперечить національним інтересам Вашингтона. Також обмеження торкнулися керівництва й засновників одного з російських підприємств.

Джерело: Радіо Свобода, DW

Деталі: У переліку серед інших вказані російські компанії з поставки електронних компонентів "Тесон", "Трейд Компонент" і група "Радиант". У "чорний" список потрапив і гендиректор "Тесон" Дмитро Кравченко та співзасновники цієї компанії Маргарита Кузнєцова та Андрій Кузнєцов.

Згідно з документом, вони опинилися під санкціями США через купівлю американських електронних компонентів у військових цілях, кінцевим отримувачем яких вказаний "Казанский вертолетный завод-ремонт, сервис". Цей завод знаходиться у санкційному списку США ще з грудня 2020 року поруч з кількома іншими компаніями авіапрому Росії.

Під санкції США також підпали 14 компаній з Китаю за причетність до переслідувань уйгурів та представників інших мусульманських меншин у китайській провінції Синьцзян.

Китайські компанії, причетні до порушень прав людини, потрапляють до "чорного списку" в США вже не вперше. За словами міністерки торгівлі США Джини Раймондо, відомство й надалі вживатиме рішучих і жорстких заходів щодо підприємств, діяльність яких сприяє порушенням прав людини.

Також понад 10 фірм потрапили під обмежувальні заходи США за постачання Китаю військових технологій та експорт продукції до Ірану.

Пряма мова Джини Раймондо: "Ми продовжуватимемо активно застосовувати експортний контроль для притягнення до відповідальності урядів, компаній та приватних осіб за спроби отримати доступ до товарів американського походження для підривної діяльності у таких країнах, як Китай, Іран та Росія".

Нагадаємо: Американським компаніям заборонено співпрацювати з підприємствами, що внесені урядом до санкційного переліку. Виключення з цього правила можливі лише при наявності спеціального дозволу.

Теми: санкціїСШАРосіяКитайІран


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