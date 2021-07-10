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США ввели новые санкции против ряда российских компаний и нескольких физлиц

Суббота, 10 июля 2021, 17:38
США ввели новые санкции против ряда российских компаний и нескольких физлиц

Министерство торговли США в пятницу, 9 июля, внесло в санкционный список 34 компании из России, Китая, Ирана и других стран, деятельность которых, по мнению американского правительства, противоречит национальным интересам Вашингтона. Также ограничения коснулись руководства и учредителей одного из российских предприятий.

Источник: Радіо Свобода, DW

Детали: В списке, среди прочих, указаны российские компании по поставке электронных компонентов "Тесон", "Трейд Компонент" и группа "Радиант". В "черный" список попал гендиректор "Тесон" Дмитрий Кравченко и соучредители этой компании Маргарита Кузнецова и Андрей Кузнецов.

Согласно документу, они оказались под санкциями США из-за покупки американских электронных компонентов в военных целях, конечным получателем которых указан "Казанский вертолетный завод-ремонт, сервис". Этот завод находится в санкционном списке США еще с декабря 2020 года вместе с несколькими другими компаниями авиапрома России.

Под санкции США также подпали 14 компаний из Китая за причастность к преследованиям уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в китайской провинции Синьцзян.

Китайские компании, причастные к нарушениям прав человека, попадают в "черный список" в США уже не первый раз. По словам министра торговли США Джины Раймондо, ведомство и в дальнейшем будет принимать решительные и жесткие меры в отношении предприятий, деятельность которых способствует нарушениям прав человека.

Также более 10 фирм попали под ограничительные меры США за поставки Китаю военных технологий и экспорт продукции в Иран.

Прямая речь Джины Раймондо: "Мы будем продолжать активно применять экспортный контроль для привлечения к ответственности правительств, компаний и частных лиц за попытки получить доступ к товарам американского происхождения для подрывной деятельности в таких странах, как Китай, Иран и Россия".

Напомним: Американским компаниям запрещено сотрудничать с предприятиями, внесенными правительством в санкционный перечень. Исключения из этого правила возможны только при наличии специального разрешения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииСШАРосcияКитайИран
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