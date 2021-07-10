У Нідерландах – найбільший з грудня стрибок заражень коронавірусом

У Нідерландах за останню добу зареєстрували понад 10 тисяч заражень коронавірусом - на кілька тисяч більше, ніж напередодні, і найбільше з грудня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Приріст заражень в країні стрімко зріс всього за чотири дні. Ще 6 липня показники вперше з початку літа перевищили 2000 випадків за добу, 7 липня було вже понад 3600 заражень, а в п’ятницю показник наблизився до 7000.

У суботу повідомили про 10 345 заражень за добу - на 3390 більше, ніж показник п’ятниці. Востаннє такий високий приріст фіксували 25 грудня, і це один з одинадцяти найвищих показників за увесь час епідемії.

Помер за добу лише один хворий на коронавірус. В середньому за останній тиждень реєстрували одну смерть від ускладнень хвороби, тоді як на попередньому тижні - в середньому дві. Показники завантаженості лікарень порівняно з попередніми днями майже не змінилися.

Нагадаємо, у зв’язку з новим сплеском заражень уряд знову заборонив роботу нічних клубів і дискотек з 10 липня, за два тижні після того, як їм дозволили відкритися після локдауну.

За даними, які країна передає Європейському центру з попередження і контролю захворювань, на 9 липня у Нідерландах принаймні першою дозою були вакциновані понад 79% дорослого населення, а завершили вакцинацію - майже 48% населення.