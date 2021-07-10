Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нидерландах – крупнейший с декабря скачок заражений коронавирусом

Суббота, 10 июля 2021, 19:31
В Нидерландах – крупнейший с декабря скачок заражений коронавирусом
Фото: Reuters

В Нидерландах за последние сутки зарегистрировали более 10 000 заражений коронавируса - на несколько тысяч больше, чем накануне, и больше всего с декабря 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Прирост заражений в стране стремительно вырос всего за четыре дня. Еще 6 июля показатели впервые с начала лета превысили 2000 случаев в сутки, 7 июля было уже более 3600 заражений, а в пятницу 9 июля показатель приблизился к 7000.

В субботу сообщили о 10 345 заражений за сутки - на 3390 больше, чем показатель пятницы. Последний раз такой высокий прирост фиксировали 25 декабря, и это один из одиннадцати самых высоких показателей за все время эпидемии.

Умер за сутки только один больной с коронавирусом. В среднем за последнюю неделю регистрировали одну смерть, тогда как на предыдущей неделе - в среднем две. Показатели загруженности больниц сравнению с предыдущими днями почти не изменились.

Напомним, в связи с новым всплеском заражений правительство снова запретило работу ночных клубов и дискотек с 10 июля, через две недели после того, как им разрешили открыться после локдауна.

По данным, которые страна передает Европейскому центру по предупреждению и контролю заболеваний, на 9 июля в Нидерландах по крайней мере первой дозой были вакцинированы более 79% взрослого населения, а завершили вакцинацию - почти 48% населения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусНидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: