В Нидерландах – крупнейший с декабря скачок заражений коронавирусом

В Нидерландах за последние сутки зарегистрировали более 10 000 заражений коронавируса - на несколько тысяч больше, чем накануне, и больше всего с декабря 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Прирост заражений в стране стремительно вырос всего за четыре дня. Еще 6 июля показатели впервые с начала лета превысили 2000 случаев в сутки, 7 июля было уже более 3600 заражений, а в пятницу 9 июля показатель приблизился к 7000.

В субботу сообщили о 10 345 заражений за сутки - на 3390 больше, чем показатель пятницы. Последний раз такой высокий прирост фиксировали 25 декабря, и это один из одиннадцати самых высоких показателей за все время эпидемии.

Умер за сутки только один больной с коронавирусом. В среднем за последнюю неделю регистрировали одну смерть, тогда как на предыдущей неделе - в среднем две. Показатели загруженности больниц сравнению с предыдущими днями почти не изменились.

Напомним, в связи с новым всплеском заражений правительство снова запретило работу ночных клубов и дискотек с 10 июля, через две недели после того, как им разрешили открыться после локдауна.

По данным, которые страна передает Европейскому центру по предупреждению и контролю заболеваний, на 9 июля в Нидерландах по крайней мере первой дозой были вакцинированы более 79% взрослого населения, а завершили вакцинацию - почти 48% населения.