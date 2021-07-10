Зеленський анонсував підвищення пенсій для сотень тисяч військових

Кабінет міністрів на наступному засіданні має ухвалити постанову, якою буде встановлена доплата в розмірі 2 тисяч гривень для майже 400 тисяч військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року.

Джерело: повідомлення на сайті президента

Деталі: Зазначається, що Володимир Зеленський доручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості в питанні виплати пенсій військовим пенсіонерам, оскільки через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені у 2017 році, "не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових". В результаті чого утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, і новими виплатами.

Дослівно: "Зокрема, передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2 тисячі гривень для майже 400 тисяч військових пенсіонерів, яким було призначено пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень.

Також будуть підвищені й виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тисяч осіб отримають підвищення майже у 700 гривень".

Знати більше: Календар перерахунку пенсій. Наскільки зростуть виплати до кінця року