Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський анонсував підвищення пенсій для сотень тисяч військових

Субота, 10 липня 2021, 19:58

Кабінет міністрів на наступному засіданні має ухвалити постанову, якою буде встановлена доплата в розмірі 2 тисяч гривень для майже 400 тисяч військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року.

Джерело: повідомлення на сайті президента

Деталі: Зазначається, що Володимир Зеленський доручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості в питанні виплати пенсій військовим пенсіонерам, оскільки через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені у 2017 році, "не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових". В результаті чого утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, і новими виплатами.

Дослівно: "Зокрема, передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2 тисячі гривень для майже 400 тисяч військових пенсіонерів, яким було призначено пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень.

Також будуть підвищені й виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тисяч осіб отримають підвищення майже у 700 гривень".

Знати більше: Календар перерахунку пенсій. Наскільки зростуть виплати до кінця року

Українська правда
Теми: пенсіїЗбройні силиЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Києві знайшли іноземця, який днями утік із зали суду

Окупанти визнають рекордний сплеск Covid у Криму

Футбол: Аргентина обіграла Бразилію і стала володарем Кубка Америки

Санду проти Додона: у Молдові проходять парламентські вибори

Науковці розповіли про смерть жінки, зараженої двома штамами Covid одночасно

Головні новини суботи і ночі: рекорд щеплень, сходження потяга з рейок

Усі новини...
пенсії
Розмір пенсій збільшився для 5 мільйонів українців – Мінсоц
Зеленський підписав закон про підвищення пенсій "чорнобильцям"
З липня мільйону українців підвищать пенсії на 100 гривень – міністр
Останні новини
13:17
В Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами, 12 загиблих
13:00
Магістральні газопроводи України отримали незалежних членів наглядової ради
12:53
У Тбілісі помер телеоператор, побитий під час акції проти ЛГБТ-маршу
12:38
Блок Меркель далі нарощує відрив від "Зелених" перед виборами в Німеччині
12:24
Естонія посилила охорону кордону через наплив мігрантів у Литву з Білорусі
12:17
фотоУ Києві знайшли іноземця, який днями утік із зали суду
11:38
Болгарія достроково обирає парламент
11:34
На фондовому ринку поповнення: єврооблігації Укрексіму, МХП, Нафтогазу та інших
11:18
У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібератаки
11:13
відео, доповненоНа трасі під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами
Усі новини...