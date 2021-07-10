Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский анонсировал повышение пенсий для сотен тысяч военных

Суббота, 10 июля 2021, 19:58

Кабинет министров на следующем заседании должен принять постановление, которым будет установлена ​​доплата в размере 2 тысяч гривен для почти 400 тысяч военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года.

Источник: сообщение на сайте президента

Детали: Отмечается, что Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для восстановления справедливости в вопросе выплаты пенсий военным пенсионерам, поскольку из-за изменений в законе об индексации доходов украинцев, которые были приняты в 2017 году, "не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных". В результате чего образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами.

Дословно: "В частности, предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена ​​доплата в размере 2 тысячи гривен для почти 400 тысяч военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена ​​на уровне 3854 гривен.

Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тысяч человек получат повышение почти в 700 гривен".

Знать больше: Календарь перерасчета пенсий. Насколько вырастут выплаты до конца года

Украинская правда
Темы: пенсииВооруженные силыЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты признают рекордный всплеск Covid в Крыму

Футбол: Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки

Санду против Додона: в Молдове проходят парламентские выборы

Ученые рассказали о смерти женщины, зараженной двумя штаммами Covid одновременно

Главные новости субботы и ночи: рекорд прививок, схождение поезда с рельсов

Украина вернулась в 3-ку лидеров среди стран Европы по суточной смертности от COVID

Все новости...
пенсии
Размер пенсий увеличился для 5 миллионов украинцев – Минсоц
Зеленский подписал закон о повышении пенсий "чернобыльцам"
С июля миллиону украинцев повысят пенсии на 100 гривен – министр
Последние новости
12:38
Блок Меркель наращивает отрыв от "Зеленых" перед выборами в Германии
12:24
Эстония усилила охрану границы из-за наплыва мигрантов в Литву из Беларуси
12:17
фотоВ Киеве нашли иностранца, который на днях сбежал из зала суда
11:38
Болгария досрочно выбирает парламент
11:34
На фондовом рынке пополнение: еврооблигации Укрэксима, МХП, Нафтогаза и других
11:18
В Германии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за кибератак
11:13
видео, дополненоНа трассе под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами
10:52
Оккупанты признают рекордный всплеск Covid в Крыму
10:32
Футбол: Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки
10:15
В G20 одобрили глобальный налог
Все новости...