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Туркменістан стягує важку військову техніку до кордону з Афганістаном – ЗМІ

Субота, 10 липня 2021, 20:58
Туркменістан стягує важку військову техніку до кордону з Афганістаном – ЗМІ

Туркменістан стягує в місто Серхетабат на кордоні з Афганістаном важку військову техніку – танки, гармати і бронетранспортери.

Джерело: видання Turkmen News з посиланням на власні джерела

Деталі: Зазначається, що кордон посилюють військовою технікою через наближення до Туркменії бойовиків угруповання "Талібан".

Видання зазначає, що має в розпорядженні світлини, що підтверджують стягнення військ, однак не публікуватиме їх заради безпеки авторів.

Протягом останньої доби в зазначеному районі було чутно стрілянину, також пролунали кілька потужних вибухів, що нібито сталися на афганській території.

Про звуки зіткнень виданню повідомили жителі прикордонних населених пунктів. Також місцеві жителі бачили, як у бік кордону прямували вантажівки з повністю екіпірованими солдатами.

Видання додає, що туркменські офіцери евакуюють родини, що живуть неподалік кордону з Афганістаном.

Декількома днями раніше Туркменістан закрив один зі своїх прикордонних пунктів через те, що навколишню місцевість взяли під свій контроль таліби.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанТуркменістан
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