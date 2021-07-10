Туркменістан стягує важку військову техніку до кордону з Афганістаном – ЗМІ
Туркменістан стягує в місто Серхетабат на кордоні з Афганістаном важку військову техніку – танки, гармати і бронетранспортери.
Джерело: видання Turkmen News з посиланням на власні джерела
Деталі: Зазначається, що кордон посилюють військовою технікою через наближення до Туркменії бойовиків угруповання "Талібан".
Видання зазначає, що має в розпорядженні світлини, що підтверджують стягнення військ, однак не публікуватиме їх заради безпеки авторів.
Протягом останньої доби в зазначеному районі було чутно стрілянину, також пролунали кілька потужних вибухів, що нібито сталися на афганській території.
Про звуки зіткнень виданню повідомили жителі прикордонних населених пунктів. Також місцеві жителі бачили, як у бік кордону прямували вантажівки з повністю екіпірованими солдатами.
Видання додає, що туркменські офіцери евакуюють родини, що живуть неподалік кордону з Афганістаном.
Декількома днями раніше Туркменістан закрив один зі своїх прикордонних пунктів через те, що навколишню місцевість взяли під свій контроль таліби.