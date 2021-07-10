Туркменистан стягивает тяжелую военную технику к границе с Афганистаном – СМИ

Туркменистан перебрасывает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику – танки, пушки и бронетранспортеры.

Источник: издание Turkmen News со ссылкой на собственные источники

Детали: Отмечается, что границу усиливают военной техникой из-за приближения к Туркмении боевиков группировки "Талибан".

Издание отмечает, что располагает фотографиями, подтверждающими стягивание войск, однако не будет публиковать их ради безопасности авторов.

За последние сутки в указанном районе было слышно стрельбу, также прозвучали несколько мощных взрывов, произошедших на афганской территории.

О звуках столкновений изданию сообщили жители приграничных населенных пунктов. Также местные жители видели, как в сторону границы направлялись грузовики с полностью экипированными солдатами.

Издание добавляет, что туркменские офицеры эвакуируют семьи, живущие недалеко от границы с Афганистаном.

Несколькими днями ранее Туркменистан закрыл один из своих пограничных пунктов из-за того, что окружающую местность взяли под свой контроль талибы.