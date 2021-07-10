Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Туркменистан стягивает тяжелую военную технику к границе с Афганистаном – СМИ

Суббота, 10 июля 2021, 20:58
Туркменистан стягивает тяжелую военную технику к границе с Афганистаном – СМИ

Туркменистан перебрасывает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику – танки, пушки и бронетранспортеры.

Источник: издание Turkmen News со ссылкой на собственные источники

Детали: Отмечается, что границу усиливают военной техникой из-за приближения к Туркмении боевиков группировки "Талибан".

Издание отмечает, что располагает фотографиями, подтверждающими стягивание войск, однако не будет публиковать их ради безопасности авторов.

За последние сутки в указанном районе было слышно стрельбу, также прозвучали несколько мощных взрывов, произошедших на афганской территории.

О звуках столкновений изданию сообщили жители приграничных населенных пунктов. Также местные жители видели, как в сторону границы направлялись грузовики с полностью экипированными солдатами.

Издание добавляет, что туркменские офицеры эвакуируют семьи, живущие недалеко от границы с Афганистаном.

Несколькими днями ранее Туркменистан закрыл один из своих пограничных пунктов из-за того, что окружающую местность взяли под свой контроль талибы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанТуркменистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: