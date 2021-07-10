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Українка Магучіх здобула "золото" першості Європи в стрибках у висоту

Субота, 10 липня 2021, 21:38
Українка Магучіх здобула золото першості Європи в стрибках у висоту
Фото: European Athletics

Лідерка світового сезону зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх завоювала "золото" чемпіонату Європи серед молоді (до 23 років), який проходить в Талліні.

Джерело: Європейська легкоатлетична асоціація у Twitter, Sport.ua

Деталі: 19-річна українка з першої спроби взяла висоту 200 см, встановивши новий рекорд турніру. Жодна з її суперниць не зуміла взяти висоту більше 189 см.

Друге місце посіла шведка Мая Нільссон (1,89), третє - Ліа Апостоловські зі Словенії (1,89).

Нагадаємо: Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи вже в третій віковій категорії. У 2018 році вона завоювала золото в категорії U-18 (до 18 років), а в 2019 році - у U-20.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортУкраїна
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