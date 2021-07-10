Українка Магучіх здобула "золото" першості Європи в стрибках у висоту

Лідерка світового сезону зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх завоювала "золото" чемпіонату Європи серед молоді (до 23 років), який проходить в Талліні.

Джерело: Європейська легкоатлетична асоціація у Twitter, Sport.ua

On top of the podium once more! 🙌



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. 🥇#Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37 — European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021

Деталі: 19-річна українка з першої спроби взяла висоту 200 см, встановивши новий рекорд турніру. Жодна з її суперниць не зуміла взяти висоту більше 189 см.

Друге місце посіла шведка Мая Нільссон (1,89), третє - Ліа Апостоловські зі Словенії (1,89).

Нагадаємо: Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи вже в третій віковій категорії. У 2018 році вона завоювала золото в категорії U-18 (до 18 років), а в 2019 році - у U-20.