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Украинка Магучих завоевала "золото" первенства Европы в прыжках в высоту

Суббота, 10 июля 2021, 21:38
Украинка Магучих завоевала золото первенства Европы в прыжках в высоту
Фото: European Athletics

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих завоевала "золото" чемпионата Европы среди молодежи (до 23 лет), который проходит в Таллине.

Источник: Европейская легкоатлетическая ассоциация в Twitter, Sport.ua

Детали: 19-летняя украинка с первой попытки взяла высоту 200 см, установив новый рекорд турнира. Ни одна из ее соперниц не сумела взять высоту более 189 см.

Второе место заняла шведка Мая Нильссон (1,89), третье - Лиа Апостоловского из Словении (1,89).

Напомним: Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы уже в третьей возрастной категории. В 2018 году она завоевала золото в категории U-18 (до 18 лет), а в 2019 году - в U-20.

Темы: спортУкраина
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