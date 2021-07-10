Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинка Магучих завоевала "золото" первенства Европы в прыжках в высоту

Суббота, 10 июля 2021, 21:38
Фото: European Athletics

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих завоевала "золото" чемпионата Европы среди молодежи (до 23 лет), который проходит в Таллине.

Источник: Европейская легкоатлетическая ассоциация в Twitter, Sport.ua

Детали: 19-летняя украинка с первой попытки взяла высоту 200 см, установив новый рекорд турнира. Ни одна из ее соперниц не сумела взять высоту более 189 см.

Второе место заняла шведка Мая Нильссон (1,89), третье - Лиа Апостоловского из Словении (1,89).

Напомним: Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы уже в третьей возрастной категории. В 2018 году она завоевала золото в категории U-18 (до 18 лет), а в 2019 году - в U-20.

Темы: спортУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты признают рекордный всплеск Covid в Крыму

Футбол: Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки

Санду против Додона: в Молдове проходят парламентские выборы

Ученые рассказали о смерти женщины, зараженной двумя штаммами Covid одновременно

Главные новости субботы и ночи: рекорд прививок, схождение поезда с рельсов

Украина вернулась в 3-ку лидеров среди стран Европы по суточной смертности от COVID

Все новости...
спорт
Лазером вратарю в глаза: УЕФА расследует выходки фанатов на матче Англия-Дания
Утвержден состав Олимпийской сборной Украины для игр в Токио
Зеленский хочет совместное с Литвой Евро по баскетболу
Последние новости
12:38
Блок Меркель наращивает отрыв от "Зеленых" перед выборами в Германии
12:24
Эстония усилила охрану границы из-за наплыва мигрантов в Литву из Беларуси
12:17
фотоВ Киеве нашли иностранца, который на днях сбежал из зала суда
11:38
Болгария досрочно выбирает парламент
11:34
На фондовом рынке пополнение: еврооблигации Укрэксима, МХП, Нафтогаза и других
11:18
В Германии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за кибератак
11:13
видео, дополненоНа трассе под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами
10:52
Оккупанты признают рекордный всплеск Covid в Крыму
10:32
Футбол: Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки
10:15
В G20 одобрили глобальный налог
Все новости...