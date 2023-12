Украинка Магучих завоевала "золото" первенства Европы в прыжках в высоту

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих завоевала "золото" чемпионата Европы среди молодежи (до 23 лет), который проходит в Таллине.

Источник: Европейская легкоатлетическая ассоциация в Twitter, Sport.ua

On top of the podium once more! 🙌



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. 🥇#Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37