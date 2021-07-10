Украинка Магучих завоевала "золото" первенства Европы в прыжках в высоту

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих завоевала "золото" чемпионата Европы среди молодежи (до 23 лет), который проходит в Таллине.

Источник: Европейская легкоатлетическая ассоциация в Twitter, Sport.ua

On top of the podium once more! 🙌



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. 🥇#Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37 — European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021

Детали: 19-летняя украинка с первой попытки взяла высоту 200 см, установив новый рекорд турнира. Ни одна из ее соперниц не сумела взять высоту более 189 см.

Второе место заняла шведка Мая Нильссон (1,89), третье - Лиа Апостоловского из Словении (1,89).

Напомним: Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы уже в третьей возрастной категории. В 2018 году она завоевала золото в категории U-18 (до 18 лет), а в 2019 году - в U-20.