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На Закарпатті через сильну зливу затопило кілька сіл

Субота, 10 липня 2021, 23:59

У Рахівському районі на Закарпатті через сильну зливу в суботу було підтоплено автомобільні дороги, двори та будинки місцевих жителів.

Джерело: ДСНС, голова Ясінянської територіальної громади Андрій Делятинчук у Facebook

Деталі: Найбільше постраждали чотири гірські населені пункти – смт Ясіня, села Лазещина, Богдан та Луги. Відрізаними від транспортного сполучення наразі залишаються близько 400 дворогосподарств.

У ДСНС зазначили, що внаслідок інтенсивних опадів у Рахівському районі відбулось підтоплення 7 житлових будинків, 16 підвалів житлових будинків, 47 дворогосподарств, автодороги Н 09 "Мукачево-Львів" (протяжністю 30 м) та частково було пошкоджено дорожнє покриття доріг.

 
 

Українська правда
Теми: Закарпаттяпогоданадзвичайна подія


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