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На Закарпатье из-за сильного ливня затопило несколько сел

Суббота, 10 июля 2021, 23:59

В Раховском районе на Закарпатье из-за сильного ливня в субботу были подтоплены автомобильные дороги, дворы и дома местных жителей.

Источник: ГСЧС, голова Ясинянской территориальной громады Андрей Делятинчук в Facebook

Детали: Больше всего пострадали четыре горных населенных пункта - пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан и Луги. Отрезанными от транспортного сообщения пока остаются около 400 домохозяйств.

В ГСЧС отметили, что в результате интенсивных осадков в Раховском районе произошло подтопление 7 жилых домов, 16 подвалов жилых домов, 47 дворов, автодороги Н 09 "Мукачево-Львов" (протяженностью 30 м) и частично было повреждено дорожное покрытие дорог.

 
 

Украинская правда
Темы: Закарпатьепогодачрезвычайное происшествие
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