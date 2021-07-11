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Росія видала Німеччині "підривника", який перебував у міжнародному розшуку

Неділя, 11 липня 2021, 02:31

Російська Федерація передала Німеччині громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку за запитом поліції міста Саарбрюкена за звинуваченням у підриві гранати під час міжетнічних зіткнень.

Джерело: МВС Росії

Пряма мова офіційного представника МВС Росії Ірина Вовк: "У московському аеропорту Домодєдово імені М.В. Ломоносова відбулася передача представникам правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина громадянина Азербайджанської Республіки Ельшада Азізова, також відомого як Ельшад Гуламмірзаєв".

"У червні 2018 року в Канавінському районі Нижнього Новгорода співробітниками поліції в рамках забезпечення громадської безпеки в період проведення чемпіонату світу з футболу - 2018 Ельшад Азізов був затриманий за підозрою у двох пограбуваннях.

За вчинення даних злочинів Московський районний суд міста Нижнього Новгорода призначив йому покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму

Після відбуття покарання було прийняте рішення про передачу фігуранта німецькій стороні".

Деталі: У міжнародному розшуку фігурант перебував за запитом комісаріату поліції німецького міста Саарбрюкен.

Йому інкримінується замах на вбивство.

"У 2016 році фігурант привів у дію ручну гранату поруч із входом у розважальний заклад, де в той час перебували люди. За попередніми даними, напад стався під час міжетнічних зіткнень".

Українська правда
Теми: РосіяНімеччина


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