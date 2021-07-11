Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія видала Німеччині "підривника", який перебував у міжнародному розшуку

Неділя, 11 липня 2021, 02:31
Росія видала Німеччині підривника, який перебував у міжнародному розшуку

Російська Федерація передала Німеччині громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку за запитом поліції міста Саарбрюкена за звинуваченням у підриві гранати під час міжетнічних зіткнень.

Джерело: МВС Росії

Пряма мова офіційного представника МВС Росії Ірина Вовк: "У московському аеропорту Домодєдово імені М.В. Ломоносова відбулася передача представникам правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина громадянина Азербайджанської Республіки Ельшада Азізова, також відомого як Ельшад Гуламмірзаєв".

"У червні 2018 року в Канавінському районі Нижнього Новгорода співробітниками поліції в рамках забезпечення громадської безпеки в період проведення чемпіонату світу з футболу - 2018 Ельшад Азізов був затриманий за підозрою у двох пограбуваннях.

За вчинення даних злочинів Московський районний суд міста Нижнього Новгорода призначив йому покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму

Після відбуття покарання було прийняте рішення про передачу фігуранта німецькій стороні".

Деталі: У міжнародному розшуку фігурант перебував за запитом комісаріату поліції німецького міста Саарбрюкен.

Йому інкримінується замах на вбивство.

"У 2016 році фігурант привів у дію ручну гранату поруч із входом у розважальний заклад, де в той час перебували люди. За попередніми даними, напад стався під час міжетнічних зіткнень".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: