Россия выдала Германии "подрывника", который находился в международном розыске

Российская Федерация передала Германии гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по запросу полиции города Саарбрюкена по обвинению в подрыве гранаты во время межэтнических столкновений.

Источник: МВД России

Прямая речь официального представителя МВД России Ирины Волк: "В московском аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина Азербайджанской Республики Эльшада Азизова, также известного как Ельшад Гуламмирзаев".

"В июне 2018 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода сотрудниками полиции в рамках обеспечения общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу – 2018 Эльшад Азизов был задержан по подозрению в двух грабежах.

За совершение данных преступлений Московский районный суд города Нижнего Новгорода назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

После отбытия наказания было принято решение о передаче фигуранта немецкой стороне".

Детали: В международном розыске фигурант находился по запросу комиссариата полиции немецкого города Саарбрюккен.

Ему инкриминируется покушение на убийство.

"В 2016 году фигурант привел в действие ручную гранату у входа в развлекательное заведение, где в то время находились люди. По предварительным данным, нападение произошло во время межэтнических столкновений" – говорится в сообщении.