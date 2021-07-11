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Литва посилює кордон з Білоруссю за €42 мільйони

Неділя, 11 липня 2021, 06:40
Литва посилює кордон з Білоруссю за €42 мільйони

Через нелегалів з Білорусі Литва витратить 42 мільйони євро на зміцнення кордону.

Джерело: RND, DW

Деталі: У зв'язку зі зростанням потоку нелегальних біженців, що прибувають з Білорусі, Вільнюс планує кардинально перебудувати прикордонні споруди на кордоні.

За словами посла Литви в Німеччині Рамунаса Місюліса, зміцнення кордону, а також вдосконалення, зокрема, системи спостереження обійдеться в 42 мільйони євро.

Дипломат зазначив, що в Литві розглядають нелегальну міграцію як "гібридну агресію" з боку Білорусі та очікують підтримки з боку Європейського Союзу.

"Прохачі притулку насправді хочуть не в Литву, а в Німеччину або Швецію", - вказав Місюліс і наголосив, що це також є "спільною проблемою" ЄС.

Посол Литви розповів про підозри, що режим Лукашенка навмисно вербує прохачів притулку у них на батьківщині за допомогою державних туристичних агентств, даючи їм надію на те, що вони зможуть проїхати в ЄС.

Цілком ймовірно, вважають у Вільнюсі, що до цього доклало руку і білоруське КДБ.

Щоб взяти під контроль потік нелегальних мігрантів, у Литві сподіваються за кілька місяців спорудити 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

Будувати її розпочала 9 липня литовська армія.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, паралельно з колючим бар'єром планується звести й загорожу: "При будівництві загорожі ми будемо використовувати колючий бар'єр, це буде подвійний захист".

Передісторія:

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛитваБілоруськордон
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