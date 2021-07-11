Литва усиливает границу с Беларусью за € 42 миллиона

Из-за нелегалов из Беларуси Литва потратит 42 миллиона евро на укрепление границы.

Источник: RND, DW

Детали: В связи с ростом потока нелегальных беженцев, прибывающих из Беларуси, Вильнюс планирует кардинально перестроить пограничные сооружения на границе.

По словам посла Литвы в Германии Рамунас Мисюлиса, укрепление границы, а также совершенствования, в частности, системы наблюдения обойдется в 42 миллиона евро.

Дипломат отметил, что в Литве рассматривают нелегальную миграцию как "гибридную агрессию" со стороны Беларуси и ожидают поддержки со стороны Европейского Союза.

"Просители убежища на самом деле хотят не в Литву, а в Германию или Швецию", - отметил Мисюлис и уточнил, что это также является "общей проблемой" ЕС.

Посол Литвы рассказал о подозрениях, что режим Лукашенко намеренно вербует просителей убежища у них на родине с помощью государственных туристических агентств, давая им надежду на то, что они смогут проехать в ЕС.

Вполне вероятно, считают в Вильнюсе, что к этому приложил руку и белорусское КГБ.

Чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов, в Литве надеются за несколько месяцев построить 550-километровую стену из колючей проволоки на границе с Беларусью.

Строить ее начала 9 июля литовская армия.

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, параллельно с колючей барьером планируется возвести и забор: "При строительстве ограждения мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита".

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