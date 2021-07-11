Санду проти Додона: у Молдові проходять парламентські вибори

У неділю, 11 липня, у Молдові громадяни голосують на дострокових парламентських виборах.

Джерело: BBC

Деталі: Дострокові вибори до парламенту призначила у квітні президентка Мая Санду.

Цьому передувала тривала боротьба між нею та парламентом, в якому домінували прибічники експрезидента країни Ігоря Додона.

Врешті Конституційний суд Молдови визнав конституційним розпуск парламенту і неконституційним – надзвичайний стан, який тоді оголосили прихильники Додона в парламенті, аби не допустити проведення дострокових виборів.

Згідно з червневим опитуванням Бюро громадської думки, до парламенту мають шанси потрапити представники 4 політичних сил: партію Маї Санду "Дія та солідарність" підтримують 43,5% виборців, блок соціалістів та комуністів Ігоря Додона – 32,5%, а партію бізнесмена Ілана Шора - 7,8%, блок мера міста Бєльці Ренато Усатого має підтримку 5,9% опитаних.

Згідно з опитуванням, на цих виборах Демократична партія, яку очолюють соратники олігарха Володимира Плахотнюка, не набере і 2% голосів - у порівнянні з результатом 24% на виборах 2019 року.

За винятком партії Санду, всі інші лідери перегонів мають зв'язки з російськими політиками.

Так, Ігор Додон має пряму підтримку Володимира Путіна, а партія Ілана Шора – колишнього мера міста Оргіїв, який з 2020 року перебуває у міжнародному розшуку – неодноразово голосувала спільно з соціалістами і підтримувала їх у боротьбі з Санду.

Ренато Усатий – бізнесмен, який зробив кар'єру в Росії та у 2017 році уклав угоду про співробітництво з ЛДПР Володимира Жириновського. Проте він вже багато років веде боротьбу з Ігорем Додоном, озвучив на його адресу низку звинувачень. 2020 року у другому турі виборів закликав голосувати своїх прихильників за Маю Санду. Після цього партія Жириновського розірвала угоду з Усатим через "політику змови з ворогами Росії".

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