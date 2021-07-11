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Санду против Додона: в Молдове проходят парламентские выборы

Воскресенье, 11 июля 2021, 09:44
Санду против Додона: в Молдове проходят парламентские выборы

В воскресенье, 11 июля, в Молдове граждане голосуют на досрочных парламентских выборах.

Источник: BBC

Детали: Досрочные выборы в парламент назначила в апреле президент Мая Санду.

Этому предшествовала длительная борьба между ней и парламентом, в котором доминировали сторонники экс-президента страны Игоря Додона.

В конце концов Конституционный суд Молдовы признал конституционным роспуске парламента и неконституционным – чрезвычайное положение, тогда объявленное сторонниками Додона в парламенте, чтобы не допустить проведения досрочных выборов.

Согласно июньскому опросу Бюро общественного мнения, в парламент имеют шансы попасть представители 4 политических сил: партию Маи Санду "Действие и солидарность" поддерживают 43,5% избирателей, блок социалистов и коммунистов Игоря Додона - 32,5%, а партию бизнесмена Илана Шора - 7,8%, блок мэра города Бельцы Ренато Усатого имеет поддержку 5,9% опрошенных.

Согласно опросу, на этих выборах Демократическая партия, возглавляемая соратниками олигарха Владимира Плахотнюка, не наберет и 2% голосов - по сравнению с результатом 24% на выборах 2019 года.

За исключением партии Санду, все остальные лидеры гонки имеют связи с российскими политиками.

Так, Игорь Додон имеет прямую поддержку Владимира Путина, а партия Илана Шора - бывшего мэра города Оргеев, который с 2020 года находится в международном розыске - неоднократно голосовала вместе с социалистами и поддерживала их в борьбе с Санду.

Ренато Усатый - бизнесмен, сделавший карьеру в России и в 2017 году заключивший соглашение о сотрудничестве с ЛДПР Владимира Жириновского. Однако он уже много лет ведет борьбу с Игорем Додоном, озвучил в его адрес ряд обвинений. В 2020-м во втором туре выборов призвал голосовать своих сторонников за Санду. После этого партия Жириновского разорвала соглашение с Усатым за "политику сговора с врагами России".

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Напомним:

  • Экс-президент Молдовы, лидер "Партии социалистов" Игорь Додон заявил, что в случае победы на досрочных парламентских выборах "правых партий" стране якобы грозит дестабилизация, установление "тоталитарного режима" и превращение в "марионетку Запада против России".

Темы: Молдовавиборы
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