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На Львівщині почастішали випадки укусів змій, за день – троє госпіталізованих

Неділя, 11 липня 2021, 09:58
Гадюка звичайна

У Львівській області в суботу до лікарень після укусів змій потрапили троє осіб, серед них одна дитина.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: 10 липня до лікувальних закладів Львівської області з діагнозом "укус змії" було госпіталізовано трьох осіб.

Зокрема у Перемишлянську центральну районну лікарню було госпіталізовано жінку 1987 року народження з діагнозом – укус змії пальця правої стопи.

У Турківську лікарню поступили одразу двоє постраждалих - дівчина 2008 року народження, з діагнозом – укус змії в ліву гомілку, та жінка 1970 року народження, з діагнозом – укус змії в праву п’ятку.

Усі потерпілі перебувають у стані середньої важкості.

Рятувальники закликали мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу.

Дослівно: "Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить".

Довідково: Усього на Львівщині трапляються чотири види змій, більшість з яких неотруйні. Це вуж звичайний, а також рідкісні й занесені у "Червону книгу України" мідянка та полоз лісовий. Вони неотруйні. Отруйним є лише один вид — гадюка звичайна, інколи її називають "карпатською".

Українська правда
Теми: Львівщина


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