На Львовщине участились случаи укусов змей, за день – трое госпитализированных

Во Львовской области в субботу в больницы после укусов змей попали три человека, среди них один ребенок.

Источник: сообщение ГСЧС

Детали: 10 июля в лечебные учреждения Львовской области с диагнозом "укус змеи" были госпитализированы три человека.

В частности, в Перемышлянскую центральную районную больницу была госпитализирована женщина 1987 года рождения с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы.

В Турковскую больницу поступили сразу двое пострадавших – девочка 2008 года рождения, с диагнозом "укус змеи в левую голень", и женщина 1970 года рождения, с диагнозом "укус змеи в правую пятку".

Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Спасатели призвали жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.

Дословно: "Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит".

Справка: Всего на Львовщине встречаются 4 вида змей, большинство из которых неядовитые. Это уж обыкновенный, а также редкие и занесенные в "Красную книгу Украины" медянка и полоз лесной. Они неядовитые. Ядовитым является только один вид - гадюка обыкновенная, иногда ее называют "карпатской".