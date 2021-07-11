Футбол: Аргентина обіграла Бразилію і стала володарем Кубка Америки

У Ріо-де-Жанейро пройшов фінал Копа Америка 2021, у вирішальному матчі збірна Бразилії поступилася футболістам Аргентини.

Джерело: football.ua

Деталі: Єдиний гол на 22-й хвилині зустрічі забив Анхель Ді Марія після гольової передачі від Родріго Де Пауля.

Підсумок матчу - 1: 0 на користь Аргентини.

Лідер команди Аргентини Ліонель Мессі виграв перший трофей на рівні збірних.

Пряма мова Мессі: "Я повинен був виграти трофей зі збірною Аргентини. Кілька разів ми були близькі, однак знав, що в підсумку доб'юся своєї мети".