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Футбол: Аргентина обіграла Бразилію і стала володарем Кубка Америки

Неділя, 11 липня 2021, 10:32
Футбол: Аргентина обіграла Бразилію і стала володарем Кубка Америки

У Ріо-де-Жанейро пройшов фінал Копа Америка 2021, у вирішальному матчі збірна Бразилії поступилася футболістам Аргентини.

Джерело: football.ua

Деталі: Єдиний гол на 22-й хвилині зустрічі забив Анхель Ді Марія після гольової передачі від Родріго Де Пауля.

Підсумок матчу - 1: 0 на користь Аргентини.

Лідер команди Аргентини Ліонель Мессі виграв перший трофей на рівні збірних.

Пряма мова Мессі: "Я повинен був виграти трофей зі збірною Аргентини. Кілька разів ми були близькі, однак знав, що в підсумку доб'юся своєї мети".

"Українська правда" в Threads

Теми: футболАргентина Бразилія
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