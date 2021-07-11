Футбол: Аргентина обіграла Бразилію і стала володарем Кубка Америки
Неділя, 11 липня 2021, 10:32
У Ріо-де-Жанейро пройшов фінал Копа Америка 2021, у вирішальному матчі збірна Бразилії поступилася футболістам Аргентини.
Джерело: football.ua
Деталі: Єдиний гол на 22-й хвилині зустрічі забив Анхель Ді Марія після гольової передачі від Родріго Де Пауля.
Підсумок матчу - 1: 0 на користь Аргентини.
Лідер команди Аргентини Ліонель Мессі виграв перший трофей на рівні збірних.
Пряма мова Мессі: "Я повинен був виграти трофей зі збірною Аргентини. Кілька разів ми були близькі, однак знав, що в підсумку доб'юся своєї мети".