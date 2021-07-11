Футбол: Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки
Воскресенье, 11 июля 2021, 10:32
В Рио-де-Жанейро прошел финал Копа Америка 2021, в решающем матче сборная Бразилии уступила футболистам Аргентины.
Источник: football.ua
Детали: Единственный гол на 22-й минуте встречи забил Анхель Ди Мария после голевой передачи от Родриго Де Пауля.
Аргентинцы во втором тайме удерживали преимущество, не позволяя сопернику создавать опасные моменты у своих ворот.
Итог матча – 1:0 в пользу Аргентины.
Лидер команды Аргентины Лионель Месси выиграл первый трофей на уровне сборных.
Прямая речь Месси: "Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины. Несколько раз мы были близки, однако я знал, что в итоге добьюсь своей цели".