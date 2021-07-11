Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Футбол: Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки

Воскресенье, 11 июля 2021, 10:32
Футбол: Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро прошел финал Копа Америка 2021, в решающем матче сборная Бразилии уступила футболистам Аргентины.

Источник: football.ua

Детали: Единственный гол на 22-й минуте встречи забил Анхель Ди Мария после голевой передачи от Родриго Де Пауля.

Аргентинцы во втором тайме удерживали преимущество, не позволяя сопернику создавать опасные моменты у своих ворот.

Итог матча – 1:0 в пользу Аргентины.

Лидер команды Аргентины Лионель Месси выиграл первый трофей на уровне сборных.

Прямая речь Месси: "Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины. Несколько раз мы были близки, однако я знал, что в итоге добьюсь своей цели".

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболАргентина Бразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: