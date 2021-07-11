Футбол: Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро прошел финал Копа Америка 2021, в решающем матче сборная Бразилии уступила футболистам Аргентины.

Источник: football.ua

Детали: Единственный гол на 22-й минуте встречи забил Анхель Ди Мария после голевой передачи от Родриго Де Пауля.

Аргентинцы во втором тайме удерживали преимущество, не позволяя сопернику создавать опасные моменты у своих ворот.

Итог матча – 1:0 в пользу Аргентины.

Лидер команды Аргентины Лионель Месси выиграл первый трофей на уровне сборных.

Прямая речь Месси: "Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины. Несколько раз мы были близки, однако я знал, что в итоге добьюсь своей цели".