У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібератаки

Вперше за всю історію Німеччини хакерська атака призвела до оголошення режиму надзвичайного стану.

Про це пише Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

У суботу, 10 липня, влада району Ангальт-Біттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт пішла на оголошення режиму надзвичайного стану через неможливість поновлення роботи серверів місцевої адміністрації.

Кіберзловмисники розпочали атакувати комп'ютерну систему адміністрації району ще минулого вівторка. В результаті влада округу, населення якого становить близько 157 тисяч осіб, більше не може проводити соціальні виплати.

"Ми практично повністю паралізовані - і так триватиме протягом найближчого тижня", - заявив речник місцевої влади.

Крім того, за його словами, наразі неможливо передбачити подальші наслідки цього кібернападу.

Режим надзвичайної ситуації оголошено для того, щоб мати можливість швидше реагувати, пояснив представник округу.

Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) каже, що його фахівці перебувають на місці події.

"У Німеччині були випадки кібернападів на муніципалітети, але жодний з них не був оголошений катастрофою", - сказала речниця відомства.

Влада району не стала розголошувати подробиці щодо нападників, пояснивши це розслідуванням поліції. Кілька серверів були заражені з поки що невідомого джерела. В результаті зашифровано поки що невстановлену ​​кількість файлів.

Утім, всі критично важливі системи були відключені від мережі, щоб запобігти можливому відтоку даних.

Фахівці підозрюють, що тут знову йдеться про випадок шантажу. Зазвичай у таких випадках зловмисники шифрують дані, які дешифрують тільки після сплати необхідної суми.

В останні місяці почастішали випадки нападу злочинних груп на мережі як компаній, так і державних установ Німеччини.