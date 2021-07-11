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В Германии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за кибератак

Воскресенье, 11 июля 2021, 11:18
В Германии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за кибератак

Впервые за всю историю Германии хакерская атака привела к объявлению режима чрезвычайного положения.

Об этом пишет Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

В субботу, 10 июля, власти района Анхальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Анхальт пошли на объявление режима чрезвычайного положения из-за невозможности возобновления работы серверов местной администрации.

Киберзлоумышленники начали атаковать компьютерную систему администрации района еще в минувший вторник. В результате власти округа, население которого составляет около 157 000 человек, более не могут проводить социальные выплаты.

"Мы практически полностью парализованы - и так будет в течение ближайшей недели", - заявил представитель местных властей.

Кроме того, по его словам, пока невозможно предсказать дальнейшие последствия этих кибератак.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен для того, чтобы иметь возможность быстрее реагировать, пояснил представитель округа.

Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) говорит, что его специалисты находятся на месте происшествия.

"В Германии были случаи кибератак на муниципалитеты, но ни один из них не был объявлен катастрофой", - сказала пресс-секретарь ведомства.

Власти района не стали разглашать подробности о нападавших, объяснив это расследованием полиции. Несколько серверов были заражены с пока что неизвестного источника. В результате зашифровано пока неустановленное количество файлов.

Впрочем, все критически важные системы были отключены от сети, чтобы предотвратить возможный отток данных.

Специалисты подозревают, что здесь снова речь идет о случае шантажа. Обычно в таких случаях злоумышленники шифруют данные, и дешифруют только после уплаты требуемой суммы.

В последние месяцы участились случаи нападения преступных групп на сети как компаний, так и государственных учреждений Германии.

Темы: хакерыГермания
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