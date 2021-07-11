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Болгарія достроково обирає парламент

Неділя, 11 липня 2021, 11:38

Болгари у неділю, 11 липня, голосують на дострокових виборах після того, як на попередніх виборах у квітні був сформований роздроблений парламент, який не зміг створити життєздатний коаліційний уряд.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Останні опитування громадської думки показують, що повторне голосування може дати аналогічні результати. Водночас, можлие подальше зниження підтримки партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова після того, як нинішній тимчасовий уряд публічно заявив про широко розповсюджену корупцію під час його правління.

Антикорупційна кампанія опонентів Борисова була додатково посилена санкціями, введеними Мінфіном США в минулому місяці проти кількох болгарських державних чиновників і лідерів бізнесу через корупцію.

Опитування свідчать про напружену гонку між партією Борисова, яка посіла перше місце в квітні з більш ніж 26% голосів, і її основним суперником, антиелітарною "Є такий народ", яку очолює популярний телеведучий Слава Тріфонов.

12 000 виборчих дільниць у Болгарії закриються о 20:00. 6,7 мільйона громадян мають право голосу, вони обирають 240 депутатів. 

Попередні результати очікуються близько опівночі неділі.

Читайте детальніше: Шанс для проросійського президента: що змінять дострокові вибори у Болгарії

Теми: Болгаріявибори


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