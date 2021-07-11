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Болгария досрочно выбирает парламент

Воскресенье, 11 июля 2021, 11:38

Болгары в воскресенье, 11 июля, голосуют на досрочных выборах после того, как на предыдущих выборах в апреле был сформирован раздробленный парламент, который не смог создать жизнеспособное коалиционное правительство.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Последние опросы общественного мнения показывают, что повторное голосование может дать аналогичные результаты. В то же время, возможно снижение поддержки партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова после того, как нынешнее временное правительство публично заявило о широко распространенной коррупции во время его правления.

Антикоррупционная кампания оппонентов Борисова была дополнительно усилена санкциями, введенными Минфином США в прошлом месяце против нескольких болгарских государственных чиновников и лидеров бизнеса из-за коррупции.

Опросы свидетельствуют о напряженной гонке между партией Борисова, которая заняла первое место в апреле с более чем 26% голосов, и ее основным соперником, антиэлитарной партией "Есть такой народ", которую возглавляет популярный телеведущий Слава Трифонов.

12 000 избирательных участков в Болгарии закроются в 20:00. 6,7 миллиона граждан имеют право голоса, они выбирают 240 депутатов.

Предварительные результаты ожидаются около полуночи воскресенья.

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Темы: Болгариявиборы
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