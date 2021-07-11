Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блок Меркель далі нарощує відрив від "Зелених" перед виборами в Німеччині

Неділя, 11 липня 2021, 12:38

Правлячий у Німеччині блок ХДС/ХСС продовжує нарощувати відрив від "Зелених" перед парламентськими виборами, які відбудуться у вересні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить результат опитування, опублікований у виданні Bild am Sonntag.

Підтримка "Зелених" поступово почала згасати з весни. Тепер "Зелені" втратили ще один процентний пункт порівняно з попереднім тижнем і зараз маю підтримку 17%. Соціал-демократи мають аналогічну підтримку у 17%. Підтримка ХДС/ХСС залишається стабільною на рівні 28%.

Вільна демократична партія отримала б 12% голосів виборців, правопопултсти з AfD ("Альтернатива для Німеччини") користуються підтримкою 11%, далі йдуть "Ліві" з 8%.

Зараз у Бундестазі представлено шість політичних груп: консервативний альянс Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), соціал-демократи (СДПН), крайня права "Альтернатива для Німеччини" (AfD), ліберальні Вільні демократи, крайні ліві Die Linke і "Зелені".

Читайте більше на цю тему: Вибори без тіні ясності: як Німеччина готується до оновлення Бундестагу

Теми: Меркельвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тисячі кубинців вийшли на акції протестів

Євро-2020 виграла Італія

Зеленський провів першу зустріч у Німеччині

Вибори у Молдові: партія Санду може отримати конституційну більшість

Вибори у Болгарії: шоумен мінімально відстає від партії влади

У Грузії тисячі людей вимагають відставки уряду після смерті оператора

Усі новини...
Меркель
Зеленський говоритиме з Меркель про війну на Донбасі і "Північний потік-2"
У Меркель повідомили, про що буде йти мова за вечерею із Зеленським у Берліні
Зеленський розповів, про що говоритиме з Меркель і на чому наполягатиме
Останні новини
02:57
Верховний суд Ізраїлю дав дозвіл на сурогатне материнство для одностатевих пар
02:28
Поліція Лондона затримала 45 осіб у день фіналу Євро-2020
01:46
Обвал будинку біля Маямі: кількість жертв зросла до 90
01:02
Тисячі кубинців вийшли на акції протестів
00:54
Євро-2020 виграла Італія
00:18
Президент Литви: Не дозволимо Білорусі використовувати мігрантів як політичну зброю
23:51
Зеленський провів першу зустріч у Німеччині
23:32
Перезапуск ВККС: Разумков сподівається прийняти закон протягом тижня
22:59
США відправили експертів до Гаїті, щоб визначитися з допомогою
22:30
Вибори у Молдові: партія Санду може отримати конституційну більшість
Усі новини...