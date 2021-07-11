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Блок Меркель далі нарощує відрив від "Зелених" перед виборами в Німеччині

Неділя, 11 липня 2021, 12:38
Блок Меркель далі нарощує відрив від Зелених перед виборами в Німеччині

Правлячий у Німеччині блок ХДС/ХСС продовжує нарощувати відрив від "Зелених" перед парламентськими виборами, які відбудуться у вересні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить результат опитування, опублікований у виданні Bild am Sonntag.

Підтримка "Зелених" поступово почала згасати з весни. Тепер "Зелені" втратили ще один процентний пункт порівняно з попереднім тижнем і зараз маю підтримку 17%. Соціал-демократи мають аналогічну підтримку у 17%. Підтримка ХДС/ХСС залишається стабільною на рівні 28%.

Вільна демократична партія отримала б 12% голосів виборців, правопопултсти з AfD ("Альтернатива для Німеччини") користуються підтримкою 11%, далі йдуть "Ліві" з 8%.

Зараз у Бундестазі представлено шість політичних груп: консервативний альянс Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), соціал-демократи (СДПН), крайня права "Альтернатива для Німеччини" (AfD), ліберальні Вільні демократи, крайні ліві Die Linke і "Зелені".

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Теми: Меркельвибори
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