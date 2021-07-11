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Блок Меркель наращивает отрыв от "Зеленых" перед выборами в Германии

Воскресенье, 11 июля 2021, 12:38
Блок Меркель наращивает отрыв от Зеленых перед выборами в Германии

Правящий в Германии блок ХДС/ХСС продолжает наращивать отрыв от "Зеленых" перед парламентскими выборами, которые состоятся в сентябре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует результат опроса, опубликованный в издании Bild am Sonntag.

Поддержка "Зеленых" постепенно начала угасать с весны. Теперь "Зеленые" потеряли еще один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей и сейчас имею поддержку 17%. Социал-демократы аналогичную поддержку в 17%. Поддержка ХДС/ХСС остается стабильной на уровне 28%.

Свободная демократическая партия получила бы 12% голосов избирателей, правопопултсты с AfD ("Альтернатива для Германии") пользуются поддержкой 11%, далее следуют "Левые" с 8%.

Сейчас в Бундестаге представлены шесть политических групп: консервативный альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), социал-демократы (СДПГ), крайняя правая "Альтернатива для Германии" (AfD), либеральные Свободные демократы, крайние левые Die Linke и "Зеленые".

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Темы: Меркельвиборы
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