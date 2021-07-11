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Найближчими днями Україну трохи освіжать дощі та грози

Неділя, 11 липня 2021, 13:35

У понеділок, 12 липня, в більшості областей України місцями пройдуть короткочасні дощі, в окремих районах град та шквали.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок вночі в Україні без опадів. Вдень у південних, центральних, північних областях і в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, у Карпатах вночі 9-14°, вдень 23-28°.

 

У Києві в понеділок вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 19-21°, вдень 30-32°.

У вівторок, 13 липня, на Правобережжі (крім Карпатського регіону) і в Херсонській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 22-27°.

 

У Києві у вівторок місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Вранці 11 липня температура води в Чорному й Азовському морях була в межах 24-26°, у Дніпрі поблизу Києва – 25°.

Теми: погода


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