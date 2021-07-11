В ближайшие дни Украину немного освежат дожди и грозы

В понедельник, 12 июля, в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах град и шквалы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник ночью в Украине без осадков. Днем в южных, центральных, северных областях и в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 23-28°.

В Киеве в понедельник ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

Во вторник, 13 июля, на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 22-27°.

В Киеве во вторник местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

Утром 11 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-26°, в Днепре вблизи Киева – 25°.