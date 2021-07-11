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У МЗС РФ звинуватили Францію у дискримінації через вакцини

Неділя, 11 липня 2021, 14:50
У МЗС РФ звинуватили Францію у дискримінації через вакцини

В МЗС Росії обурились через заяву держсекретаря при МЗС Франції Клемана Бона щодо російських і китайських вакцин від коронавірусу.

Із заявою в неділю виступила  речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Раніше в неділю Клеман Бон висловив жаль, що Греція допускає на свою територію пасажирів, яким були зроблені щеплення вакцинами, зробленими в Росії або в Китаї.

"Ми засуджуємо Францію за подібні дискримінаційні висловлювання її високопоставленого представника, які відроджують в Європі дух неонацистської сегрегації", - заявила Захарова.

Речниця російського міністерства вважає, що з урахуванням того, що це не перше подібне висловлювання французького дипвідомства, це не особиста думка Бона, а політична позиція країни. 

Захарова сказала, що французьке відомство не має права диктувати країнам, якими препаратами вакцинуватися. 

"Не МЗС Франції диктувати країнам і народам, якими вакцинами щепитися", - заявила вона.

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Теми: РосіяФранціявакцинація
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