В МИД РФ обвинили Францию в дискриминации из-за вакцин
В МИД России возмутились из-за заявления госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона в отношении российских и китайских вакцин от коронавируса.
С заявлением в воскресенье выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.
Ранее в воскресенье Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки вакцинами, сделанными в России или в Китае.
"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", - заявила Захарова.
Представитель российского министерства считает, что с учетом того, что это не первое подобное высказывание французского дипведомства, это не личное мнение Бона, а политическая позиция страны.
Захарова сказала, что французское ведомство не имеет права диктовать странам, какими препаратами вакцинироваться.
"Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", - заявила она.
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