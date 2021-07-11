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В МИД РФ обвинили Францию в дискриминации из-за вакцин

Воскресенье, 11 июля 2021, 14:50
В МИД РФ обвинили Францию в дискриминации из-за вакцин

В МИД России возмутились из-за заявления госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона в отношении российских и китайских вакцин от коронавируса.

С заявлением в воскресенье выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Ранее в воскресенье Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки вакцинами, сделанными в России или в Китае.

"Мы осуждаем Францию ​​за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", - заявила Захарова.

Представитель российского министерства считает, что с учетом того, что это не первое подобное высказывание французского дипведомства, это не личное мнение Бона, а политическая позиция страны.

Захарова сказала, что французское ведомство не имеет права диктовать странам, какими препаратами вакцинироваться.

"Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", - заявила она.

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Темы: РосcияФранциявакцинация
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