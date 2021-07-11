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Вакцина Janssen, яку зареєстрував МОЗ, буде в Україні ще нескоро

Неділя, 11 липня 2021, 15:07

Вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson&Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я, ще нескоро з'явиться в Україні.

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Дуже важко сказати (коли українцям чекати на нову вакцину – ред.), є декілька проблем.

По-перше, Johnson&Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну.

Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться".

Що передувало: Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування 2 липня.

В Україні наразі використовують вакцини від AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.

Теми: вакцинаціяМОЗ


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