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Вакцина Janssen, которую зарегистрировал Минздрав, будет в Украине еще не скоро

Воскресенье, 11 июля 2021, 15:07
Вакцина Janssen, которую зарегистрировал Минздрав, будет в Украине еще не скоро

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения, еще не скоро появится в Украине.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Очень трудно сказать (когда украинцам ждать новую вакцину – ред.), есть несколько проблем.

Во-первых, Johnson & Johnson – это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину.

Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Это около 390 человек получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся".

Что предшествовалоМинистерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения 2 июля.

В Украине сейчас используют вакцины от AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМинздрав
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