Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті затопило будинки, на Прикарпатті люди опинилися в пастці на річці

Неділя, 11 липня 2021, 15:45
На Закарпатті затопило будинки, на Прикарпатті люди опинилися в пастці на річці
фото ДСНС

Внаслідок інтенсивних опадів у західних областях України відбулося підтоплення подвір'їв, житлових будинків та господарських споруд.

Джерело: ДСНС

 
фото ДСНС

Деталі: 10 липня на Закарпатті у Рахівському районі у чотирьох населених пунктах (смт Ясіня, селах Лазещина, Богдан, Луги) було підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень, частину автодороги Н 09 "Мукачево-Львів" (протяжністю 30 м).

Станом на 12:30 11 липня підтоплень на території Рахівського району не виявлено. Постраждалих та загиблих внаслідок стихії немає, дані щодо наслідків негоди уточнюються.

А в Івано-Франківській області інтенсивні опади спричинили підняття рівня води у р. Бистриця Надвірнянська.

Через це впродовж вечора суботи прикарпатські надзвичайники виїжджали на порятунок людей на водойми Надвірнянського району. Загалом було врятовано 11 осіб.

Так, о 19:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Пнів посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 15 метрів від берега знаходяться на острові 7 людей, з них — 6 дітей, й самостійно не можуть дістатися берега. Рятувальники, прибувши до місця виклику, на човні доправилися до місця перебування людей та здійснили заходи з їх порятунку.

 

В місті Надвірна, на дамбі річки Бистриця Надвірнянська на відстані 8 м від берега перебував 14-річний підліток. Рівень води в річці близько 1 м. Рятувальники прибули до місця й за допомогою рятувального круга та мотузки врятували хлопця.

 

Водночас до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче Надвірнянського району на острівці посеред річки Прут, на відстані 15 метрів від берега, перебуває 15-річний підліток й потребує допомоги. Надзвичайники в гідрокостюмах дістались до потерпілого та за допомогою рятувального жилета та рятувальної мотузки доправили на берег.

Того ж дня в селі Мирне Надвірнянського району 2 дітей перебували на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 метрів від берега. Самостійно дістатися до берега не було можливим, оскільки в річці сильна течія. Рятувальники прибули до місця події за допомогою катамарана й переправили 2 постраждалих на берег та передали батькам. З потерпілими працював психолог ГУ ДСНС в телефонному режимі.

Рятувальники закликають слідкувати за повідомленнями щодо зміни погодних умов та штормовими попередженнями, а тих, хто потребує допомоги унаслідок негоди – телефонувати за номером 101.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗакарпаттяІвано-Франківська областьДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Закарпаття
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: