На Закарпатті затопило будинки, на Прикарпатті люди опинилися в пастці на річці

Внаслідок інтенсивних опадів у західних областях України відбулося підтоплення подвір'їв, житлових будинків та господарських споруд.

Джерело: ДСНС

фото ДСНС

Деталі: 10 липня на Закарпатті у Рахівському районі у чотирьох населених пунктах (смт Ясіня, селах Лазещина, Богдан, Луги) було підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень, частину автодороги Н 09 "Мукачево-Львів" (протяжністю 30 м).

Станом на 12:30 11 липня підтоплень на території Рахівського району не виявлено. Постраждалих та загиблих внаслідок стихії немає, дані щодо наслідків негоди уточнюються.

А в Івано-Франківській області інтенсивні опади спричинили підняття рівня води у р. Бистриця Надвірнянська.

Через це впродовж вечора суботи прикарпатські надзвичайники виїжджали на порятунок людей на водойми Надвірнянського району. Загалом було врятовано 11 осіб.

Так, о 19:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Пнів посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 15 метрів від берега знаходяться на острові 7 людей, з них — 6 дітей, й самостійно не можуть дістатися берега. Рятувальники, прибувши до місця виклику, на човні доправилися до місця перебування людей та здійснили заходи з їх порятунку.

В місті Надвірна, на дамбі річки Бистриця Надвірнянська на відстані 8 м від берега перебував 14-річний підліток. Рівень води в річці близько 1 м. Рятувальники прибули до місця й за допомогою рятувального круга та мотузки врятували хлопця.

Водночас до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче Надвірнянського району на острівці посеред річки Прут, на відстані 15 метрів від берега, перебуває 15-річний підліток й потребує допомоги. Надзвичайники в гідрокостюмах дістались до потерпілого та за допомогою рятувального жилета та рятувальної мотузки доправили на берег.

Того ж дня в селі Мирне Надвірнянського району 2 дітей перебували на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 метрів від берега. Самостійно дістатися до берега не було можливим, оскільки в річці сильна течія. Рятувальники прибули до місця події за допомогою катамарана й переправили 2 постраждалих на берег та передали батькам. З потерпілими працював психолог ГУ ДСНС в телефонному режимі.

Рятувальники закликають слідкувати за повідомленнями щодо зміни погодних умов та штормовими попередженнями, а тих, хто потребує допомоги унаслідок негоди – телефонувати за номером 101.