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На Закарпатье затопило дома, на Прикарпатье люди оказались в ловушке на реке

Воскресенье, 11 июля 2021, 15:45
На Закарпатье затопило дома, на Прикарпатье люди оказались в ловушке на реке
фото ГСЧС

Вследствие интенсивных осадков в западных областях Украины произошло подтопление дворов, жилых домов и хозяйственных построек.

Источник: ГСЧС

 
фото ГСЧС

Детали: 10 июля на Закарпатье в Раховском районе в четырех населенных пунктах (пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги) было подтоплено 185 домохозяйств, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, часть автодороги Н 09 "Мукачево-Львов" (протяженностью 30 м).

По состоянию на 12:30 11 июля подтоплений на территории Раховского района не выявлено. Пострадавших и погибших в результате стихии нет, данные о последствиях непогоды уточняются.

А в Ивано-Франковской области интенсивные осадки вызвали подъем уровня воды в р. Быстрица Надворнянская.

Поэтому в течение вечера субботы прикарпатские спасатели выезжали на водоемы Надвирнянского района. Всего было спасено 11 человек.

Так, в 19:16 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Пнив посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 15 метров от берега находятся на острове 7 человек, из них – 6 детей, и самостоятельно не могут добраться до берега. Спасатели, прибывшие к месту вызова, на лодке добрались к месту нахождения людей и осуществили меры по их спасению.

 

В городе Надворная, на дамбе реки Быстрица Надворнянская в 8 м от берега находился 14-летний подросток. Уровень воды в реке около 1 м. Спасатели прибыли на место и с помощью спасательного круга и веревки спасли парня.

 

В то же время в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Яремче Надвирнянского района на островке посреди реки Прут, на расстоянии 15 метров от берега, находится 15-летний подросток и нуждается в помощи. Спасатели в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и с помощью спасательного жилета и спасательной веревки доставили на берег.

В тот же день в селе Мирное Надвирнянского района 2 детей находились на острове посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 70 метров от берега. Самостоятельно добраться до берега не представлялось возможным, поскольку в реке сильное течение. Спасатели прибыли на место происшествия с помощью катамарана и переправили 2 пострадавших на берег и передали родителям. С пострадавшими работал психолог ГУ ГСЧС в телефонном режиме.

Спасатели призывают следить за сообщениями по изменению погодных условий и штормовыми предупреждениями, а тех, кто нуждается в помощи вследствие непогоды – звонить по телефону 101.

Украинская правда

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Темы: ЗакарпатьеИвано-Франковская областьГСЧС
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