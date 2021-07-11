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На Херсонщині заборонили препарат, через який гинули птахи

Неділя, 11 липня 2021, 16:17

Через загибель понад 2350 птахів на Херсонщині в 40-кілометровій зоні навколо заповідника "Асканія Нова" заборонено використовувати для боротьби з гризунами препарат на основі бродіфакуму.

Джерело: голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Це перелітні птахи, їх в нашій області загинуло понад 2350 особин. У цьому напрямі ми працювали з Міністерством екології та з Мінагрополітики. Ми звернулися до них і отримали відповідь, що на полях застосовувався препарат, як виявилося після експертизи, на основі бродіфакуму".

Деталі: Козир зазначив, що наразі від Мінекології та Мінагрополітики є заборона на використання цього препарату в 40-кілометровій зоні навколо "Асканія Нова".

"Зараз ми отримуємо підтвердження від Міністерства юстиції. Це буде нормативний акт, який заборонятиме його використання", — додав голова Херсонської ОДА.

На майбутнє аграріям для боротьби з гризунами рекомендуватимуть використовувати інші препарати, зокрема, органічні.

"Ми збирали аграріїв, з ними проговорювали, це питання на контролі. Зараз це все минуло. Але все одно ми чекаємо осені — коли знову почнеться обробка полів, і щоб не допустити повторення з загибеллю птахів", — наголосив Козир.

Що передувало: Починаючи з січня на території біосферного заповідника "Асканія Нова" та полях сільгосппризначення в Каховському районі масово гинули птахи, частина з яких занесені до Червоної книги України. За цими фактами поліція почала низку кримінальних проваджень.

Теми: Херсонська областьекологія


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