На Херсонщине запретили препарат, из-за которого гибли птицы

Из-за гибели более 2350 птиц в Херсонской области в 40-километровой зоне вокруг заповедника "Аскания Нова" запрещено использовать для борьбы с грызунами препарат на основе бродифакума.

Источник: председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума".

Детали: Козырь отметил, что сейчас от Минэкологии и Минагрополитики есть запрет на использование этого препарата в 40-километровой зоне вокруг "Аскания Нова".

"Сейчас мы получаем подтверждение от Министерства юстиции. Это будет нормативный акт, запрещающий его использование", - добавил глава Херсонской ОГА.

На будущее аграриям для борьбы с грызунами будут рекомендовать использовать другие препараты, в частности, органические.

"Мы собирали аграриев, с ними проговаривали, этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени – когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц", - отметил Козырь.

Что предшествовало: Начиная с января на территории биосферного заповедника "Аскания Нова" и полях сельхозназначения в Каховском районе массово гибли птицы, часть из которых занесена в Красную книгу Украины. По этим фактам полиция начала ряд уголовных производств.