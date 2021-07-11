Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Херсонщине запретили препарат, из-за которого гибли птицы

Воскресенье, 11 июля 2021, 16:17

Из-за гибели более 2350 птиц в Херсонской области в 40-километровой зоне вокруг заповедника "Аскания Нова" запрещено использовать для борьбы с грызунами препарат на основе бродифакума.

Источник: председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума".

Детали: Козырь отметил, что сейчас от Минэкологии и Минагрополитики есть запрет на использование этого препарата в 40-километровой зоне вокруг "Аскания Нова".

"Сейчас мы получаем подтверждение от Министерства юстиции. Это будет нормативный акт, запрещающий его использование", - добавил глава Херсонской ОГА.

На будущее аграриям для борьбы с грызунами будут рекомендовать использовать другие препараты, в частности, органические.

"Мы собирали аграриев, с ними проговаривали, этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени – когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц", - отметил Козырь.

Что предшествовало: Начиная с января на территории биосферного заповедника "Аскания Нова" и полях сельхозназначения в Каховском районе массово гибли птицы, часть из которых занесена в Красную книгу Украины. По этим фактам полиция начала ряд уголовных производств.

Темы: Херсонская областьэкология
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости воскресенья и ночи: миллиардер в космосе, финал Евро-2020

фотоНаибольшее количество военных развернуло флаг и установило рекорд

Под Киевом автомобиль с 10 людьми перевернулся на крышу, двое погибших

Тысячи кубинцев вышли на акции протеста

Евро-2020 выиграла Италия

Зеленский провел первую встречу в Германии

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине полноценно заработал крупнейший полигон ВСУ
На Херсонщине мужчина украл 4 га земли у моря – прокуратура
Экс-глава райгосадминистрации получил 9 лет за взятку
Последние новости
09:20
Курс валют: гривня немного ослабла
08:57
Количество прививок против коронавируса в Украине в выходные резко упало
08:35
Выборы в Молдове: партия Санду получает монобольшинство
08:26
СМИ Грузии обратились к дипкорпусу после смерти журналиста
08:18
С COVID в воскресенье госпитализировали больше украинцев, чем зафиксировали больных
08:07
Строительство "Северного потока-2" хотят завершить к концу лета
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: миллиардер в космосе, финал Евро-2020
07:30
Сутки на Донбассе: 8 нарушений "тишины", два вражеских БПЛА пересекли линию разграничения
07:15
В Индии от удара молнии во время селфи погибли 11 человек
06:50
Британия вернулась в мировые лидеры по распространению COVID
Все новости...