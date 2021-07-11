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Собаки прикордонників вперше візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

Неділя, 11 липня 2021, 18:44
фото ДПСУ

Службові собаки прикордонників вперше стануть учасниками параду до 30-річчя Незалежності України.

Джерело: Державна прикордонна служба

 

Деталі: Підготовка парадного розрахунку кінологів та їх чотирилапих напарників уже розпочалась на базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби, що у Великих Мостах на Львівщині.

Для участі у параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство у День Незалежності України.

Усі собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і "вже встигли зарекомендувати себе на службі".

 

Зазначається, що тренування на базі Центру триватимуть до кінця місяця, а потім продовжаться у Києві. Собаки мають поводити себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники.

Теми: Прикордонна службаДень Незалежності


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