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Собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости

Воскресенье, 11 июля 2021, 18:44
Собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
фото ГПСУ

Служебные собаки пограничников впервые станут участниками парада к 30-летию Независимости Украины.

Источник: Государственная пограничная служба

 

Детали: Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы, в Великих Мостах Львовской области.

Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины.

Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализирующихся на поиске оружия и наркотиков и "уже успели зарекомендовать себя на службе".

 

Отмечается, что тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаДень Независимости
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