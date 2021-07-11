Собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
Служебные собаки пограничников впервые станут участниками парада к 30-летию Независимости Украины.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы, в Великих Мостах Львовской области.
Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины.
Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализирующихся на поиске оружия и наркотиков и "уже успели зарекомендовать себя на службе".
Отмечается, что тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители.