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Зеленський передав українським олімпійцям військову реліквію

Неділя, 11 липня 2021, 19:32
фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спортсменами, які представлятимуть Україну на літніх Олімпійських іграх, передав їм прапор України, підписаний військовими, що в різні роки захищали нашу країну на фронті.

Джерело: сайт президента

Деталі: Український прапор розміром 240х150 см зберігався в Костянтинівці Донецької області у Свято-Стрітенському храмі поруч з іконою Святої Варвари (захисниці всіх військових). Починаючи з 2014-го цей стяг підписали бійці, які в різні роки воювали проти агресора на сході України.

На полотнищі прапора також написано "Слава Україні!" та намальовані обриси мапи України в межах її міжнародно визнаних кордонів. За словами військових, цей малюнок з’явилися нещодавно, після того як на футболках національної збірної України з футболу до Євро-2020 була розміщена карта України, що викликало негативну реакцію з боку країни-агресора.

З ініціативи українських військових та за підтримки головнокомандувача Збройних Сил Руслана Хомчака цей прапор був спеціально переданий Зеленському для вручення українським спортсменам-олімпійцям напередодні змагань у Токіо.

Пряма мова Зеленського: "Це – прапор, підписаний бійцями, які захищають нашу країну на Донбасі. Декількох з них уже немає в живих. Це дуже серйозна реліквія, яку мені передали наші військові, щоб я передав вам. Щоб ви відчули, що вас будуть підтримувати не тільки понад 40 мільйонів громадян, а й будуть підтримувати всі ті, хто живі в нашій пам’яті. А потім ми повернемо його назад – військовим, ветеранам, щоб вони зберегли цей прапор зі всіма підписами".

Більше деталей: Як зазначає пресслужба президента, військові додали, що вони не будуть проти, щоб на цьому прапорі з’явилися підписи українських олімпійських чемпіонів.

Україну на літній Олімпіаді в Токіо представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Теми: ЗеленськийспортЗбройні сили


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