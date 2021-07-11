Зеленский передал украинским олимпийцам военную реликвию

Президент Владимир Зеленский во время встречи со спортсменами, которые будут представлять Украину на летних Олимпийских играх, передал им флаг Украины, подписанный военными, в разные годы защищавшими нашу страну на фронте.

Источник: сайт президента

Детали: Украинский флаг размером 240х150 см хранился в Константиновке Донецкой области в Свято-Сретенском храме рядом с иконой Святой Варвары (защитницы всех военных). Начиная с 2014-го этот флаг подписали бойцы, которые в разные годы воевали против агрессора на востоке Украины.

На полотнище флага также написано "Слава Украине!" и нарисованы очертания карты Украины в пределах ее международно признанных границ. По словам военных, этот рисунок появились недавно, после того как на футболках национальной сборной Украины по футболу к Евро-2020 была размещена карта Украины, что вызвало негативную реакцию со стороны страны-агрессора.

По инициативе украинских военных и при поддержке главнокомандующего Вооруженных Сил Руслана Хомчака этот флаг был специально передан Зеленскому для вручения украинским спортсменам-олимпийцам накануне соревнований в Токио.

Прямая речь Зеленского: "Это – флаг, подписанный бойцами, которые защищают нашу страну на Донбассе. Нескольких из них уже нет в живых. Это очень серьезная реликвия, которую мне передали наши военные, чтобы я передал вам. Чтобы вы почувствовали, что вас будут поддерживать не только более 40 миллионов граждан, но и будут поддерживать все те, кто живы в нашей памяти. А потом мы вернем его обратно – военным, ветеранам, чтобы они сохранили этот флаг со всеми подписями".

Больше деталей: Как отмечает пресс-служба президента, военные добавили, что они не будут против, чтобы на этом флаге появились подписи украинских олимпийских чемпионов.

Украину на летней Олимпиаде в Токио будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).