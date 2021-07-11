У Грузії тисячі людей вимагають відставки уряду після смерті оператора

У центрі Тбілісі тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою відставки уряду після загибелі оператора телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня.

Джерело: Новини-Грузія

Деталі: Учасники протестної акції на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі вимагають, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 червня.

"Гарібашвілі має піти у відставку, і ми, грузинські ЗМІ, даємо йому час до ранку", - заявила редактор газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе на мітингу біля парламенту Грузії.

Акція проходить під слоганом "Система вбиває! Виходь за життя!". До мітингу приєдналися політики, громадські активісти та рядові громадяни, які вважають, що влада повинна понести відповідальність за події, внаслідок яких постраждали десятки журналістів.

Фото: NewsGeorgia

Спікерами акції стали головні особи найбільш рейтингових грузинських телеканалів, включаючи колег Лашкарава по "Пірвелі". Висловити свій протест вирішили і деякі співробітники телеканалів, які вважаються проурядовими.

Протестувальники заявляють, що не розійдуться доти, поки Гарібашвілі не оголосить про свій відхід з посади прем'єра.

Незадовго до початку акції більше 70-и ЗМІ поширили спільну заяву, в якій було підкреслено, що випадки порушення прав журналістів "наблизилися до критичної межі". Автори звернення закликали дипломатичний корпус і міжнародні організації "надати негайне і ефективне реагування на цілеспрямоване переслідування представників ЗМІ на проспекті Руставелі 5 липня", а також на факти "перешкоджання виконанню професійних обов'язків і бездіяльність влади Грузії".

Протестні пікети і акції на знак солідарності з журналістами протягом усього дня тривають в різних містах Грузії. Крім Тбілісі, громадяни вийшли на вулиці в Батумі, Зугдіді, Горі, Руставі, Телаві.

Що передувало: У неділю в Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

Лашкарава зазнав нападу радикалів, коли висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники ЛГБТ жорстоко побили його біля офісу організації "Сірцхвіліа", недалеко від парламенту Грузії. Лашкарава був госпіталізований з переломами кісток обличчя, йому потрібна була хірургічна операція. Кілька днів тому він залишив клініку і продовжував лікування вдома.

В рамках розслідування справи про заворушення в ході гомофобних акцій 5 липня в цілому затримано 20 осіб. За даними МВС Грузії, від їх дій постраждали більше 50 журналістів.

Читайте також: ОПЗЖ для Грузії: хто "захищає" Тбілісі від ЄС та західних цінностей