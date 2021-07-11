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В Грузии тысячи человек требуют отставки правительства после гибели оператора

Воскресенье, 11 июля 2021, 20:12
Фото: NewsGeorgia

В центре Тбилиси тысячи человек вышли на митинг с требованием отставки правительства после гибели оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля.

Источник: Новости-Грузия

Детали: Участники протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси требуют, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня.

"Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра", — заявила редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе на митинге у парламента Грузии.

Акция проходит под слоганом "Система убивает! Выходи за жизнь!". К митингу присоединились политики, гражданские активисты и рядовые граждане, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов.

 
Фото: NewsGeorgia

Спикерами акции стали главные лица наиболее рейтинговых грузинских телеканалов, включая коллег Лашкарава по "Пирвели". Выразить свой протест решили и некоторые сотрудники телеканалов, которые считаются проправительственными.

Протестующие заявляют, что не разойдутся до тех пор, пока Гарибашвили не объявит о своем уходе с поста премьера.

 

Незадолго до начала акции более 70-и СМИ распространили совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что случаи нарушения прав журналистов "приблизились к критической грани". Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации "оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля", а также на факты "воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии".

Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего дня продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави.

Что предшествовало: В воскресенье в Тбилиси в собственной квартире был найден мертвым телеоператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, которого жестоко избили во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Лашкарава подвергся нападению радикалов, когда освещал беспорядки в связи с проведением акции протеста из-за проведения марша в поддержку ЛГБТ-сообщества. Противники ЛГБТ жестоко избили его у офиса организации "Сирцхвилиа", недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему нужна была хирургическая операция. Несколько дней назад он покинул клинику и продолжал лечение дома.

В рамках расследования дела о беспорядках в ходе гомофобных акций 5 июля в общей сложности задержаны 20 человек. По данным МВД Грузии, от их действий пострадали более 50 журналистов.

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Темы: Грузия
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